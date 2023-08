I titolarissimi della Fiorentina e un impiego sicuro. I veri dubbi si concentrano in attacco

Dentro o fuori. Mancano poche ore ad un appuntamento cruciale per la stagione della Fiorentina, vale a dire la gara di ritorno dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna.

E in questo senso, parlando della probabile formazione che vedremo domani in campo, ci sono dei giocatori che è impensabile non poter vedere in campo, benché siano già stati impiegati per diversi minuti in questo inizio di stagione. Il riferimento è per Milenkovic, Arthur, Bonaventura e Gonzalez. Questi sono i titolarissimi della Fiorentina, sugli altri si possono fare vari ragionamenti.

In porta tornerà Terracciano, mentre Dodô, Ranieri e Biraghi dovrebbero completare la difesa. Mandragora dovrebbe essere inserito a centrocampo, ma è in attacco che si concentrano maggiormente i dubbi di questa vigilia. Fiducia ancora a Brekalo sugli esterni? E Beltran è più avanti di Nzola? Risposta a queste domande, forse, già nella rifinitura che ci sarà questa mattina.