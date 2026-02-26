L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in sala stampa dopo il passaggio del turno contro lo Jagiellonia: “Passo indietro? I calciatori sono stati bravi all'andata, ora sono una delusione… Quello per cui sono rammaricato è il primo tempo, ci ha fatto buttare via un risultato importante. Quello che temevo e che non volevo erano gli infortuni, mi dispiace. Solomon ha avuto un risentimento al retto, così come Lezzerini, ora Gosens ha avuto un problema allo zigomo… Quando sottovaluti l'approccio mentale in queste partite, ti rimane dentro il risultato ampio dell'andata. Non te lo puoi permettere in campo internazionale”.

“Dispiaciuto per le energie sprecate e per gli infortuni. Mi prendo le responsabilità”

“Siamo contenti del passaggio del turno, ma mi dispiace molto per aver sprecato energie. A questi ragazzi non ho niente da dire, sono stati bravi. Ora con gli infortuni avremo bisogno di tutti. Siamo una squadra, lo abbiamo dimostrato e dobbiamo dimostrarlo fino in fondo. Se abbiamo fatto un primo tempo coì, mi prendo io la responsabilità. Evidentemente non sono riuscito a entrare nella loro testa per far capire loro che andata e ritorno sono completamente diverse. Ma in questo momento stiamo crescendo, non buttiamo via tutto. Mi prendo io le responsabilità, non c'è nessunissimo problema”.

“Due passi indietro. Però ci possono solo fare del bene”

“A volte non siamo una squadra capace di gestire la partita, non lo siamo. Forse è stato questo il nostro errore, dobbiamo andare in avanti invece di giocare di rimessa. Nel primo tempo siamo stati lenti, lunghi… abbiamo sbagliato tutto. Ma i ragazzi hanno il grande merito di aver ripreso la gara con una grande reazione. Stasera abbiamo sbagliato quasi tutto, siamo tornati indietro di due passi. Però ci possono solo fare del bene, per capire cosa abbiamo sbagliato. Non dobbiamo buttare via tutto anche stasera, da queste partite si può crescere. Sono fatto così. Mi dispiace per l'aspetto tecnico ed emotivo, abbiamo buttato via i vantaggi e l'approccio lo abbiamo pagato con gli infortuni. A volte bisogna avere anche un po' più di personalità nel gestire la palla”.

“Chiedere scusa? E perché? Stiamo dando tutto, non abbiamo mancato di rispetto”

Chiedere scusa ai tifosi? “Perché? Noi stiamo dando tutto. A volte non basta. Quando abbiamo mancato di rispetto ai nostri tifosi abbiamo sempre chiesto scusa, ma lasciamo stare i giocatori. Se devo chiedere scusa lo faccio io, ma lasciate stare i ragazzi. Non è affatto una questione di mancanza di rispetto. Abbiamo dedicato a loro la vittoria contro il Pisa, ma la verità ve l'ho già detta. Questa salvezza ce la sudiamo fino all'ultimo, però abbiamo agganciato due concorrenti per la salvezza e abbiamo passato il turno. Anche voi dovete essere più positivi. Stiamo comunque dando tutto”.