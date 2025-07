Dzeko: "Quando il mio procuratore mi ha parlato della Fiorentina ho avuto solo questa squadra in testa. Sono in un grande club"

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, si è presentato nel suo nuovo club.

“Prima di andare in Turchia non c'è stato niente con la Fiorentina - ha detto - Sono io che devo dare qualcosa alla squadra e anche per questo che sono arrivato qui, in un grande club. Darò il mio massimo per far crescere la squadra perché è quello che sta facendo in questi ultimi anni”.

Su Pioli: “Stiamo lavorando duro e ci stiamo conoscendo. Anche il mister mi sta proponendo il gioco che vuole fare, essere aggressivi e fare la partita”.

E inoltre: "Quando il mio procuratore mi ha detto di questa possibilità, gli ho detto di fare subito questa operazione. C'era solo la Fiorentina nella mia testa. Volevo tornare in una grande squadra, in Italia e in una bellissima città. Tutte le scelte che faccio, le faccio insieme a mia moglie".