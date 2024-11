Il difensore della Fiorentina Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale tedesca, soffermandosi anche sul proprio ritorno in Italia e sui primi mesi a Firenze.

‘Ho imparato ad amare l’Italia e le appartengo dal punto di vista calcistico'

"Stare in Italia fa al caso mio, mi si addice come persona. L'avevo già nel cuore prima di questa avventura, per ora breve, alla Fiorentina e a Firenze. Ho trascorso sei anni a Milano e a Bergamo, durante i quali ho imparato ad amare questo paese. Probabilmente appartengo all'Italia dal punto di vista calcistico, dove le mie qualità sono molto apprezzate".

‘Le cose stanno andando al meglio per me e la Fiorentina’

"Per come ho concepito e vissuto il calcio, è una logica conseguenza che le cose per me stiano andando meglio. Ma anche per la Fiorentina. A Firenze sono molto felice, si è creato un legame e me lo porto con me. I bei mesi in viola hanno portato al ritorno in Nazionale, tornare qui lo vedo come una ricompensa".