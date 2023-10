Un gol di Colombo regala i tre punti al Monza contro il Sassuolo, mentre Torino e Verona non si fanno male. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 erano in programma due partite di Serie A, che sicuramente non passeranno alla storia per emozioni. Al Mapei Stadium il Monza ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0, firmata Colombo al 66'. I brianzoli, nei quali ha esordito il Papu Gomez, salgono dunque a quota nove punti raggiungendo proprio il Sassuolo. A reti bianche invece Torino-Verona, che avanzano di un punto portandosi rispettivamente a quota 9 e a quota 8.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 18, Inter 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Lecce 11, Fiorentina 11, Bologna 10, Sassuolo 9, Frosinone 9, Torino 9, Monza 9, Genoa 8, Roma 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.