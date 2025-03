L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha svelato a Radio Bruno Toscana un aneddoto su Francesco Toldo: “Nel gennaio 2006, dopo il mio infortunio al ginocchio, sarebbe potuto tornare a Firenze. Non lo sapevo, l'ho scoperto successivamente, ma mi sarebbe piaciuto perché con lui ho un grande rapporto. Diciamo che sarebbe stata una delle poche cose giusto che Corvino avrebbe potuto fare per me”.

“Il Franchi faceva paura agli avversari”

Poi Frey ha ricordato i suoi tempi in viola: “Quella Fiorentina era molto forte, c'erano partite in cui toccavo a malapena il pallone. La magia iniziò subito dal momento del mio arrivo, il progetto dei Della Valle con Prandelli in panchina decollò e si sviluppò velocemente. Voglio bene a tutte le piazze in cui ho giocato, ma con Firenze ci fu un colpo di fulmine e ovviamente sono rimasto legato anche perché ho indossato la maglia viola per tanti anni. Il Franchi faceva paura agli avversari, tutt'oggi per quanto vecchio resta uno stadio pieno di fascino".