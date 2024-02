Belotti rigioca la 21esima giornata? C'è una brutta notizia... per i suoi fantallenatori

Bologna-Fiorentina sarà una gara particolare per Andrea Belotti che, come abbiamo scritto qualche ora fa, di fatto giocherà per la seconda volta la 21esima giornata trattandosi di un recupero. Per Italiano nessun problema, dato che il Gallo potrà scendere regolarmente in campo, ma non si può dire lo stesso per i fantallenatori che hanno l'attaccante viola in squadra.

Senza voto… comunque vada stasera

Il regolamento del Fantacalcio prevede infatti che, in questi casi, resti valido il voto che il giocatore in questione ha preso durante la prima partita. Nel caso di Belotti si tratta di un “senza voto”, dal momento che lo scorso 20 gennaio contro il Verona entrò in campo a dieci minuti dalla fine senza incidere. Una bella beffa per i suoi fantallenatori: eventuali gol o altri bonus di Belotti stasera, non saranno considerati al Fantacalcio.