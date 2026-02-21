Hiljemark intanto recupera un portiere e l'ombra del terzo per il derby con la Fiorentina si allontana

Ha il problema dei portieri il Pisa in vista del match con la Fiorentina di lunedì: ai box ormai da un po' c'è Scuffet, che era diventato titolare, ma qualche acciacco l'ha avuto anche l'ex titolare Semper che però nelle ultime ore è tornato ad allenarsi in gruppo. Nello scorso turno con il Milan ha giocato addirittura il terzo portiere Nicolas.

Come detto però, Semper ha recuperato dal fastidio al ginocchio e dovrebbe essere il favorito per giocare al ‘Franchi’: niente terzo portiere insomma per i nerazzurri di Hiljemark, che tra l'altro in carriera ha anche segnato a Firenze con la maglia del Genoa.