La famiglia Commisso chiama la squadra. Il presidente: "Mantenere alta l'attenzione per il Pisa"

A fine partita il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, e sua madre Catherine hanno fatto i complimenti alla squadra chiamando il direttore generale viola Alessandro Ferrari.

Catherine si è complimentata per i giovani che hanno avuto spazio e per la prestazione di Lezzerini.

Giuseppe Commisso ha anche invitato il gruppo a “mantenere grande attenzione in vista della sfida di lunedì contro il Pisa”.