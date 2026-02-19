​​

La famiglia Commisso chiama la squadra. Il presidente: "Mantenere alta l'attenzione per il Pisa"

Claudio Tirinnanzi /
Joseph Catherine Commisso
Joseph e Catherine Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

A fine partita il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, e sua madre Catherine hanno fatto i complimenti alla squadra chiamando il direttore generale viola Alessandro Ferrari

Catherine si è complimentata per i giovani che hanno avuto spazio e per la prestazione di Lezzerini.

Giuseppe Commisso ha anche invitato il gruppo a “mantenere grande attenzione in vista della sfida di lunedì contro il Pisa”.

💬 Commenti