Dai tifosi viola ricordato come emblematico unico acquisto del mercato invernale 1998-1999, l'ex centrocampista della Fiorentina Fabrizio Ficini, bandiera dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio analizzando varie situazioni delle due squadre in vista del confronto diretto tra le compagini di lunedì prossimo.

Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina è sulla carta favorita come dice anche la classifica ma l'Empoli non è quello di due mesi e mezzo fa. Credo che sarà una partita dura per la Fiorentina. L'Empoli ha cambiato volto, per varie dinamiche, anche di spogliatoio. Andreazzoli conosce già l'ambiente ed ha grande merito, ha invertito subito la rotta. Zanetti ha pagato anche il calendario dopo una grande annata la passata stagione”.

“Baldanzi? L'avrei visto bene alla Fiorentina, è un ragazzo che si fa trovare senza palla e gioca con qualità, ha personalità. Il problema di spostarsi in piazze importanti è che ti viene perdonato sempre meno. L'amicizia tra Empoli e Fiorentina penso possa facilitare la trattativa, non credo a Gennaio ma nel mercato estivo. Per come intende il trequartista Italiano, il tecnico viola predilige un calciatore che sia importante anche sul piano della corsa, vedi Bonaventura. Non credo in ogni caso che l'allenatore viola avrebbe problemi a schierare Baldanzi. Mi auguro il tecnico viola resti a Firenze, perchè se continua così ci sta che qualche grande squadra lo sogni”.

“Ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi calciatori forti, ho marcato a uomo Zidane, ho sfidato Ronaldo quando era all'Inter. Ho giocato con Batistuta, contro Kakà. Contro Baggio, Mancini. Noi giocatori normalissimi di quei tempi abbiamo avuto un enorme fortuna a giocare contro questi calciatori, era un piacere e uno stimolo".