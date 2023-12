Le parole del capitano di oggi, Nikola Milenkovic, al media ufficiale della Fiorentina:

“Rispetto all'anno scorso quest'anno siamo primi nel girone, era l'unico obiettivo di oggi e siamo riusciti a portarlo a casa. Abbiamo fatto anche oggi una bella partita secondo me. Venire qui a giocare non è mai facile, anche loro volevano vincere il girone e alla fine siamo contenti di aver trovato il pari. La fascia da capitano? E' sempre un orgoglio portare la fascia di questo splendido club, ringrazio i nostri tifosi che ci hanno seguito anche stasera. Cerco sempre di dare il massimo, soprattutto oggi dove l'obiettivo in palio era il primato, evitiamo due partite in più. Spero di poter regalare tanti altri viaggi in Europa ai nostri tifosi”.