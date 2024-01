Il laterale della Fiorentina Davide Faraoni è intervenuto a DAZN prima della gara con l'Inter: "Dobbiamo fare una partita perfetta perché l'Inter è una delle squadre più forti del campionato. Loro sono fortissimi in tutti i reparti e possono segnare in qualunque modo, da palla inattiva o anche in contropiede".

"Prediligo un gioco veloce"

E alla domanda su che tipo di gioco si sposa meglio con le sue caratteristiche risponde: "Sicuramente mi si addice un gioco veloce. Io come quarto o quinto posso andare a chiudere in queste situazioni. Però mi adatto a quello che poi chiede il mister e cercherò sempre di dare il mio meglio".