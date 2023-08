Mislintat e un viaggio a Zagabria per Sutalo: "E' uno dei candidati che potrebbe rinforzarci"

Nella corsa all'acquisto di Josip Sutalo, la Fiorentina deve fare della strada per avvicinarsi alle richieste economiche della Dinamo Zagabria e deve anche fare molta attenzione alla concorrenza dell'Ajax.

Il direttore sportivo dei Lancieri, Sven Mislintat, ha organizzato un viaggio a Zagabria per trattare direttamente il centrale croato. “Fino ad ora non ho confermato il mio interesse per Sutalo - ha detto in queste ultime ore - ma è uno dei candidati che potrebbe rafforzarci. Vedremo cosa succederà. Non sarebbe giusto che parlassi troppo di lui, perché è ancora un giocatore della Dinamo”.