Si è appena concluso il match delle 15 del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari, terminata con un pareggio a reti bianche.

La cronaca della gara

Dopo l'impegno europeo infrasettimanale Gasperini opta per il turnover, facendo riposare Ederson, De Roon e De Ketelaere. Scelta che non paga, perché il primo tempo scivola via senza emozioni finendo a reti bianche. Nel secondo tempo, oltre ai giovani Palestra e Vlahovic, entrano i tre sopracitati: tuttavia, la partita non si smuove. Trova il gol del vantaggio Brescianini, ma viene annullato per carica sul portiere avversario Caprile. Scintille nel finale di partita, ma il risultato non cambia: è 0-0 a Bergamo.

Come cambia la classifica

L'Atalanta perde punti pesanti nella rincorsa alle due pretendenti al titolo; Cagliari che al contrario racimola un punto fondamentale nella sua lotta salvezza.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 55, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Bologna* 41, Milan* 38, Roma 34, Udinese 30, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 25, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.