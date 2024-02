Il momento è negativo ma intanto Milenkovic raggiunge un Leone di Ibrox nella storia della Fiorentina

Momento no? Forse riduttivo, dal momento che per Nikola Milenkovic si potrebbe parlare finora di stagione no. Il classe ’97 serbo non sta brillando affatto con la Fiorentina ed è finito spesso anche in panchina, ma neppure in Nazionale ha saputo fare molto meglio. Nella rosa viola però Milenkovic è il calciatore di gran lunga più pagato: ben 3.3 milioni di euro netti all’anno per il prodotto del vivaio del Partizan Belgrado. È lecito aspettarsi molto di più dal giocatore, che appare in evidente difficoltà.

Aggancio a un volto storico della Fiorentina

Con il gettone di Empoli il giocatore serbo ha giocato la gara numero 246 col giglio sul petto e raggiunto al 25esimo posto per presenze totalizzate nella storia della Fiorentina il difensore Alberto Orzan, uno dei Leoni di Ibrox, scomparso nell’agosto del 2022.

E i prossimi traguardi non sono lontani…

Orzan in maglia viola ha vinto lo scudetto nel 1955-56, Coppa Italia e appunto la Coppa delle Coppe nel 1960-1961. I prossimi traguardi per Milenkovic, ossia Augusto Magli e Ugo Ferrante, distano rispettivamente appena 3 e 5 gare; la top 20 invece appena 10: il posto è occupato dallo storico numero 1 viola Giuliano Sarti.