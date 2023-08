L'ex attaccante gigliato Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno commentando anche l'accostamento fatto da mister Italiano, tra lui e Lucas Beltran, neo attaccante della Fiorentina.

Ecco le parole di Baiano: “Ho avuto modo di seguire Beltran e ho notato ciò che ha detto Italiano. Vede prima il gioco, è svelto di testa oltre che di gambe. Esce bene dall’area per giocare con la squadra e imbeccare i compagni. Non è egoista, anzi, è molto altruista. La sua collocazione in campo? Penso possa giocare anche con Nzola, sono sicuro che in qualche gara li vedremo insieme. Non è un centravanti statico ma si muove e non dà punti di riferimento. Segna reti facendo uscire i centrali e poi attacca bene subito la porta. Gli servirà tempo per conoscere i compagni di squadra. Mi ha però sorpreso, aveva gli occhi addosso di vari club, non a caso”.

E ancora: “Nzola? Italiano ha dimostrato che sceglierà chi sta meglio in base alla condizione fisica e mentale, ma lui e Beltran sono molto diversi. L’angolano ha fisicità per far salire la squadra, tenere botta, l’argentino ha grande tecnica e ha bisogno di avere l’appoggio dei compagni. Due prime punte che possono coesistere e completarsi esaltando l’uno le qualità dell’altro”.

Infine: “A Beltran direi di metterci voglia, perchè Firenze vuole gente che lotti per la maglia. Non a caso i tifosi preferivano Cabral a Jovic per impegno. Gli auguro di fare bene e acquisire fiducia, arriva da un campionato molto diverso e dovrà adattarsi, ma ha le caratteristiche giuste”.