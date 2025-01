Il più antipatico di tutti ma l'unico a rispondere con ironia: torna il gran 'duello' tra Antonio Conte e il Franchi

Mancava da tre stagioni in Serie A ma l'ultima con pubblico presente è datata addirittura 2019 e così dopo cinque anni abbondanti tornerà il confronto tra Antonio Conte e il pubblico di Firenze. Un rapporto sempre particolare, come ricorda il Corriere Fiorentino, fatto di ironia, offese ma mai trasceso per la verità. Sebbene l'ex tecnico di Juve e Inter sia ritenuto "il più antipatico di tutti", è stato anche l'unico a rispondere sempre con ironia, come quando mimò il gesto del violino per accompagnare alcuni cori contro di lui o quando riconobbe l'originalità dei fiorentini, che gli avevano lanciato dei parrucchini.

Oggi nel match del Franchi si ripresenterà in veste di tecnico del Napoli e sicuramente ci sarà occasione per rifrescare un'accoglienza quasi finita nel dimenticatoio.