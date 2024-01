Un annullamento incomprensibile

Alla fine a spuntarla è stato il Sassuolo grazie al gol di Pinamonti, ma i neroverdi si sono visti annullare il gol del raddoppio di Thorstvedt per un fuorigioco inesistente. O meglio, ininfluente. Che impatto può avere Matheus Henrique sul tiro di Ferrari? Basta vedere come sia lo stesso Mandragora a trattenere per la maglia l’avversario, che non fa nulla. Un altra decisione incomprensibile, dopo il clamoroso gol non annullato all'Inter poche ore prima. E menomale Abisso ha rivisto tutto minuziosamente al VAR…

Il rigore per la Fiorentina c'è ma giusto non farlo ribattere perchè…

Ok i gol annullati a Berardi e Quarta, entrambi viziati, questa volta sì da off-side. Impossibile ribattere il rigore giustamente concesso alla Fiorentina per mani di Ferrari: corretta la posizione di Consigli (basta anche la proiezione del tacco sulla linea perché non ci sia infrazione). Abisso sbaglia la gestione dei cartellini e anche qualche decisione sui falli, cambiandone la direzione. Rimane la macchia sulla partita di un gol annullato incredibilmente. Un regalo, che la Fiorentina non ha scartato.