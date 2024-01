UFFICIALE: Una suggestione per la Fiorentina, una certezza per i Friedkin. De Rossi sulla panchina della Roma

Ecco il dopo Mourinho per la Roma

La Roma annuncia Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Josè Mourinho, è l'ex bandiera giallorossa a prendere le redini della squadra capitolina.

Suggestione a tinte viola, ora il ritorno nella Capitale

De Rossi in passato è stato anche una suggestione per la panchina della Fiorentina, poi non concretizzatasi. Il classe '83 ha allenato soltanto la Spal, avventura parecchio complessa e conclusasi rapidamente.

Di seguito il comunicato su X della società dei Friedkin: