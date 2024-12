Nella seconda gara del sabato di Serie A sono scese in campo Genoa e Napoli: a Marassi è 1-2 il risultato finale.

Partono forti gli ospiti, che trovano due gol nei primi 23 minuti: ad aprire le danze al 15° è Anguissa, che trova il colpo di testa da distanza ravvicinata, battendo Leali. Sempre di testa, ma su sviluppo di calcio piazzato, arriva il raddoppio firmato Rrahmani: prima dell'intervallo il Napoli trova anche il terzo gol, annullato però per fuorigioco. Nel secondo tempo reazione del Grifone: bella discesa di Vitinha e palla dentro per il gol di Pinamonti, che accorcia le distanze al 51°. Sarà l'ultimo gol dell'incontro: nel finale si segnala il ritorno di Kvaratskhelia in campo.

Tre punti pesanti su un campo difficile per il Napoli, che scavalca momentaneamente l'Atalanta e allunga sulle inseguitrici: è +7 sulla Fiorentina. Genoa di Vieira che trova la sua prima sconfitta sotto la guida del francese.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Atalanta 37, Inter *34, Fiorentina *31, Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 28, Milan * 26, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Genoa 16, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare