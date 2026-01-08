Dopo la rottura con il Pisa, per Nzola è vicino il ritorno alle origini. E così la Fiorentina...

M’Bala Nzola è sempre più vicino al ritorno allo Spezia tre anni e mezzo dopo. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport il quale rivela che stanno proseguendo i contatti in queste ore per capire le cifre dell’operazione e per trovare l’intesa sullo stipendio dell’attaccante angolano.

Ritorno alle origini

Lo Spezia insiste e il ritorno di Nzola in bianconero potrebbe concretizzarsi. L’attaccante ha giocato nella squadra ligure per ben quattro stagioni: dal 2019 al 2023, prima di essere acquistato dalla Fiorentina di Commisso.

Fiorentina e Pisa al lavoro

Ricordiamo infatti che il giocatore ha rotto di fatto con il Pisa ma è ancora di proprietà della Fiorentina. I club toscani stanno trovando una soluzione per poi proseguire con l’operazione con lo Spezia.