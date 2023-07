Serena: "Parisi farà una bella coppia con Biraghi: Fiorentina brava a rinnovare il capitano. L'avranno sicuramente reso più felice"

Michele Serena, ex calciatore gigliato, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare i nuovi innesti in casa Fiorentina, Parisi e Arthur:

“Parisi bel giovane, ha già fatto molto bene in Serie A. Costituirà una bella coppia con Biraghi, con la possibilità di alternarli mantenendo sempre alta qualità e rendimento. Un investimento per il futuro. Brava Fiorentina anche a rinnovare il capitano, un atto di fiducia per il titolare fino ad ora. Ora giocherà un po' meno ma sicuramente l'avranno reso più felice”.

E su Arthur: “Può fare molto comodo a Italiano. La Viola cercava un regista puro e il brasiliano lo è. Può essere un giocatore importante per la Fiorentina, cosa che da altre parti non sarebbe stato. Il suo arrivo però mi porta a pensare all'addio imminente di Amrabat”.