Corriere dello Sport-Stadio: Sei allarmi per la Fiorentina
Nell'edizione odierne il Corriere dello Sport-Stadio si continua ad interrogare sui molti problemi che la Fiorentina di Stefano Pioli ha fatto vedere durante la partita contro il Napoli.
Prima pagina
Il Corriere dello Sport-Stadio apre l'edizione odierna con il titolo: “Lontani da Pioli. La Fiorentina paga sei errori individuali" e poi ancora “Viola primo allarme"
Pagina 22
A pagine 22 il Corriere approfondisce il tema trattato brevemente in prima pagina con un articolo dal titolo: “6 allarmi per la Viola. Pioli, corri ai ripari”. In taglio basso invece un approfondimento su De Gea, giocatore più in forma della fiorentina: “È il David il capolavoro di Firenze”.
