Atta né in campo né in panchina: ecco il motivo della sua assenza
Non c'è Atta tra i convocati della Fiorentina per la partita di Coppa Italia contro il Pisa. Nelle distinte ufficiali l'ex Udinese non compare né nell'undici titolare né in panchina, ma per fortuna il motivo non è preoccupante.
Solo precauzione
Come spiega la stessa Fiorentina, infatti, Atta non è stato convocato a scopo precauzionale. Il centrocampista sta svolgendo lavoro personalizzato al fine di essere al meglio per la partita di domenica contro il Napoli.
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