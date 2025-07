L'ex viola Cerofolini si presenta a Bari: "Sono pronto a difendere i colori biancorossi"

Dopo l’addio al Frosinone, arrivato dopo la rocambolesca salvezza raggiunta in anticipo grazie alla squalifica del Brescia, l’ex portiere della Fiorentina Michele Cerofolini questo pomeriggio ha annunciato l’accordo con la sua nuova squadra. Il classe ’99 resta in Serie B ma passa ad un club che, assieme al Palermo, sogna un ritorno in Serie A.

L’ex viola, dopo l’annuncio di ieri, quest’oggi si è presentato come nuovo giocatore del Bari, con alcuni post sui social. Cerofolini, che ha firmato con il club pugliese un contratto triennale, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi biancorossi: "Ciao a tutti i tifosi, io sono pronto a difendere i colori biancorossi. Ci vediamo in ritiro”

Questo il comunicato del Bari:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini (04.01.1999, Arezzo); il portiere ha firmato un contratto fino al giugno 2028”.