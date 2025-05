Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic è ormai diventato da alcuni mesi un titolarissimo indiscusso, dopo una prima parte di stagione che lo ha visto più che altro fermo ai box per infortunio. Da quando ha rimesso piede in campo il tecnico viola Raffaele Palladino non se ne è più privato, anzi: tra campionato e coppa Pongracic ha ottenuto quella continuità che gli serviva per imparare a giocare nella difesa a tre, dato che non lo aveva mai fatto nelle precedenti esperienze calcistiche. Adesso è un perno della retroguardia viola, e i 15 milioni pagati per lui in estate potrebbero sembrare una cifra ancora più adeguata se dimostrerà un’evoluzione importante in questo finale di stagione.

Una crescita calcistica ancora da completare

Il giocatore croato, pur dimostrandosi solido e concreto in fase difensiva e il migliore in campo del suo reparto in alcune partite, deve correggere ancora dei difetti e crescere ulteriormente su alcuni aspetti. A Siviglia è stato un assente ingiustificato nell’azione del primo gol del Betis, mentre altre volte invece ha commesso sbavature evitabili. Con più concentrazione e evolvendosi su questo lato Pongracic può diventare senza dubbio una garanzia a cui affidarsi in retroguardia contro ogni avversario.

All’’Olimpico’ senza Ranieri serve la sua esperienza

E oggi contro la Roma sarà anche per lui un banco di prova importante, dato che nel trio di difesa mancherà per squalifica il capitano Ranieri. La posta in palio per l’Europa stavolta è più alta che mai contro una diretta concorrente; la difesa gigliata dovrà essere più compatta e solida rispetto a quanto visto nelle ultime partite in cui gli errori in difesa sono costati almeno un gol. Pongracic con la sua esperienza può essere senza alcun dubbio una pedina fondamentale all’’Olimpico’, come è lo è stato sullo stesso terreno di gioco nella vittoria contro la Lazio al suo ritorno da titolare dopo tanti mesi dal suo arrivo in maglia viola.