E dopo il ritorno in campo con la Primavera, Dodô spera nella convocazione con la "sua" Fiorentina

Dopo 5 mesi dal grave infortunio al crociato, Dodô è tornato in campo con la Fiorentina Primavera per rimettere qualche minuto nelle gambe e testare la sua forma fisica. 60 minuti senza forzare, ma a un buon ritmo per il brasiliano, che adesso spera nella nuova chiamata di Italiano.

E la sorpresa potrebbe arrivare già contro il Torino, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, con l'allenatore viola che potrebbe inserire il suo numero 2 nella lista dei convocati dopo le tante settimane di assenza. Difficile vederlo in campo, ma il ritorno in gruppo per la trasferta sarebbe un ottima notizia per Dodô e per tutti i suoi compagni, visto il feeling che c'è.