Ha ritrovato il gol nel finale anche Roberto Piccoli, che a Sky ha parlato del successo viola in Polonia:

"Siamo contenti, il mister ha fatto un po' di turn over ma ci siamo fatti trovare pronti tutti. E' stata una partita difficilissima per il clima e il campo e portiamo a casa una vittoria importante per il ritorno.

Spinta per il campionato? Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere questo slancio per il Pisa e vincere per forza. E' una partita fondamentale per noi lunedì, servono solo fatti ora.

Rigorista? Quando ho visto arrivare il difensore aspettavo solo che mi calciasse il piede e poi ho preso subito il pallone tra le mani. L'attaccante vuole far gol in tutti i modi, Mandragora è rigorista ma mi ha fatto calciare e sono contento così".