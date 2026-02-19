Piccoli: "Risultato importante che ci dà slancio per il Pisa, dove dovremo vincere per forza. Quando ho visto il difensore, aspettavo solo il calcio..."
Ha ritrovato il gol nel finale anche Roberto Piccoli, che a Sky ha parlato del successo viola in Polonia:
"Siamo contenti, il mister ha fatto un po' di turn over ma ci siamo fatti trovare pronti tutti. E' stata una partita difficilissima per il clima e il campo e portiamo a casa una vittoria importante per il ritorno.
Spinta per il campionato? Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere questo slancio per il Pisa e vincere per forza. E' una partita fondamentale per noi lunedì, servono solo fatti ora.
Rigorista? Quando ho visto arrivare il difensore aspettavo solo che mi calciasse il piede e poi ho preso subito il pallone tra le mani. L'attaccante vuole far gol in tutti i modi, Mandragora è rigorista ma mi ha fatto calciare e sono contento così".