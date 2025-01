Piove sul bagnato in casa Fiorentina. La sconfitta a Monza, contro l'ultima in classifica che aveva vinto solo una partita dall'inizio del campionato, ha peggiorato la crisi di punti della squadra di Palladino, rimasta ferma a quota 1 nelle ultime 5. La seconda brutta notizia è relativa ad un forte obiettivo di mercato viola.

Marì, da capitano del Monza, prima causa un rigore (annullato) e poi si fa male

Schierato titolare e con tanto di fascia da capitano da Bocchetti, Pablo Marì aveva causato - secondo il direttore di gara in campo - un rigore su Sottil, revocato poi dalla revisione al VAR. La partita del centrale spagnolo che verrebbe a rinforzare la difesa di Palladino è poi finita al 45°, al termine della prima frazione.

E adesso che fa la Fiorentina?

Un fastidio muscolare, risentitosi all'adduttore secondo Sky Spot, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca al rientro negli spogliatoi. Nonostante le smentite del DG Ferrari, la trattativa tra Fiorentina e Monza è ben avviata per l'ex Arsenal, ma l'entità del presunto infortunio potrebbe cambiare tutto. Insomma, un altro scroscio d'acqua sul tetto bucato di casa Fiorentina, con la questione Marì che verosimilmente adesso si sposta in infermeria.