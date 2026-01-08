Brescianini, ci siamo. L'Atalanta ha accettato le condizioni proposte dalla Fiorentina
La Fiorentina è sempre più vicina a prendere Marco Brescianini. Dopo Solomon dal Tottenham, la squadra allenata da Vanoli è ad un passo dal chiudere la seconda trattativa in entrata di questo calciomercato, afferma Gianluca Di Marzio.
Affare in dirittura d'arrivo
I viola hanno infatti in pugno Brescianini, centrocampista dell’Atalanta arrivato a Bergamo dal Frosinone nell’estate del 2024. I nerazzurri stanno infatti accettando le condizioni proposte dalla Fiorentina: un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso salvezza della squadra di Vanoli.
La sua stagione in pillole
In questa stagione, il centrocampista classe 2000 ha preso parte a 12 gare tra tutte le competizioni, senza però mai partire dal primo minuto. Tuttavia, ha realizzato lo stesso una rete in questa Serie A 2025/2026.