Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha avuto modo di dire la sua sulla situazione in casa Fiorentina a pochi giorni dall'inizio del ritiro. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Se il Galatasaray ha difficoltà a pagare a rate 75 milioni di euro per la clausola di Osimhen immagino che faccia ancora piu fatica a pagare i 52 della clausola di Kean, che sono meno ma da versare in condizioni meno vantaggiosi. Poi chiaramente varrebbe il solito discorso, andrebbe capito se Kean accetterebbe di trasferirsi in Turchia: a quel punto poteva andare a prendere i tanti milioni promessi dall’Arabia su Kean”.

“La Fiorentina deve trovare il modo di rinnovare il contratto a Kean”

Ha poi commentato la situazione di Kean: “Io credo che parlando di clausola i giorni pericolosi siano gli ultimi due. Secondo me saranno importanti anche i giorni successivi alla clausola per capire se Fiorentina e Kean troveranno una quadra per chiudere qui la vicenda o se invece tutto resterà aperto. E’ vero che il 16 luglio la Fiorentina è padrona del futuro di Kean ma sappiamo benissimo come funziona nel calcio, e potrebbe succedere la stessa cosa che è successa all’Atalanta con Retegui. Quando un giocatore ti porta un’offerta e vuole andare via è molto difficile mettersi di traverso. La situazione ideale sarebbe quindi di far scadere la clausola, speriamo senza brutte notizie, e poi mettersi ad un tavolo con l’entourage del giocatore per mettere una fine al discorso e permettere alla Fiorentina di programmare il futuro”.

“Dodo deve decidersi, sarei piu preoccupato se partisse Kean”

Un commento anche su Dodô: “Sinceramente non so cosa dire sul brasiliano, sono fermo alle notizie di prima dell’estate. Sapevo che il giocatore era arrivato ad un punto in cui non voleva rinnovare. Mi dispiacerebbe andasse via perchè è un giocatore forte per questa Fiorentina e a Firenze quando sta bene ha fatto anche la differenza. E’ chiaro che sarei piu preoccupato per la partenza di Kean, ma il problema sarebbe comunque sostituirlo. Non è insostituibile ma molto difficile, sopratutto con un giocatore di pari livello. Immagino che la Fiorentina sappia la situazione e che, se non ci sono stati contatti, sappia su chi andare a parare se di qui a fine mercato qualche club si presenterà a bussare. Ora si parla di Juventus, ma nei giorni scorsi anche l’Inter ha mostrato interesse per lui”.

“Il futuro centrocampo della Fiorentina dipenderà da Pioli”

Ha poi concluso: “Credo che l’idea di Pioli non sia quella di partire con Fagioli regista, e quindi investire per un centrocampista magari più fisico come Frendrup. Non credo che la Fiorentina faccia due grandi investimenti a centrocampo, almeno che non esca Mandragora. Se penso ad un centrocampista che serve penso a quindi anche ad un regista, anche se Pioli credo che voglia valutare in quel ruolo anche l’ex Juventus e Bianco. A Monza ha fatto bene nonostante la retrocessione e credo sia giusto che venga valutato”.