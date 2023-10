Corona: "Esiste una chiavetta che gli inquirenti non hanno. L'inchiesta si allargherà? Dipende tutto dalla Procura, finisce la Serie A poi?"

Sul caso scommesse è tornato a parlare Fabrizio Corona, facendo chiarezza sull'eventuale uscita di nuovi nomi. Ecco cosa ha detto a RAI3: “Ripeto, sono coinvolti circa il 30-40% dei giocatori. Se l'inchiesta si allargherà? Dipende tutto dalla procura di Torino. Poi che succede nel caso, finisce la Serie A? Finisce la Nazionale?”.

E aggiunge: “Esiste una chiavetta, chiamiamola ‘Prova Madre’, che gli inquirenti non hanno. Spalletti? Si vergogni per quello che ha detto su di me. Dovrebbe soltanto pormi le sue scuse”.