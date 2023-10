Il procuratore di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha parlato del proprio assistito coinvolto nello scandalo scommesse da Londra, dove stasera andrà in scena Inghilterra-Italia. Queste le sue parole:

“Mi ha fatto molto piacere il discorso del presidente Gravina, è importante per questi ragazzi non sentirsi soli. Sandro in questo momento sta giocando la partita più importante, quella contro la ludopatia, e vincerà anche questa. In questo momento è un po' sotto shock, spero che questa partita salvi la vita di Sandro e sia da esempio anche per altri ragazzo. E' scosso, è triste. Ha capito che deve affrontare in maniera molto determinata questo problema. Ringrazio il Newcastle perché ha mostrato subito grande vicinanza, in questo momento si sta allenando e sabato potrebbe anche giocare”