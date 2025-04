Problema al ginocchio per un attaccante del Betis: la situazione in vista della partita con la Fiorentina

Giovedì prossimo la Fiorentina scenderà in campo in casa del Real Betis nella semifinale d'andata della Conference League. In occasione della conferenza stampa in vista della partita con il Valladolid, l'allenatore degli spagnoli Manuel Pellgrini ha fatto il punto della situazione su alcuni infortunati.

Un attaccante in forse

Su tutti Bakambu, unico attaccante disponibile per la Conference che ha saltato l'allenamento di oggi a causa di un problema al ginocchio. Bakambu salterà sicuramente la partita col Valladolid, ma dovrebbe rientrare per la gara di giovedì contro la Fiorentina. Pellegrini si è detto ottimista, anche se ovviamente dovrà avere un confronto con l'equipe medica del club.