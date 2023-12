Berardi ma non solo: sono due le pedine fondamentali del Sassuolo da valutare in vista del match contro la Fiorentina

Nell'ultimo match del 2023 per il Sassuolo è arrivata una sconfitta per mano del Milan a San Siro, con i neroverdi che per l'Epifania (6 gennaio) apriranno il nuovo anno proprio contro la Fiorentina. Decisiva la rete di Pulisic nella ripresa che ha fissato il punteggio sull'1-0 finale.

Fuori un difensore all'intervallo

La gara contro i rossoneri ha lasciato strascichi, con l'uscita dal campo anzitempo di due giocatori importanti per la squadra di Dionisi per infortunio. Il primo è Martin Erlic, che è stato sostituito all'intervallo da Tressoldi per un problema fisico.

Il gioiello neroverde a serio rischio per la Fiorentina

Anche Berardi, al 70' ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto al cambio. Nel post partita, poi, Dionisi ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che erano semplicemente crampi. Rimangono comunque entrambi da valutare in vista della gara contro i viola.