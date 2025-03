Enzo Navarro, giornalista italiano che vive ad Atene, esperto di calcio greco, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare del prossimo impegno della Fiorentina, appunto nella capitale ellenica contro il Panathinaikos. Come la Viola di Palladino, nemmeno il Pana verte in una grande situazione, terzo in Grecia e quasi eliminato ai playoff di Conference.

“Stagione bruttina, ma…”

“Con tutto quello che è successo al Panathinaikos in questa stagione, essere terzo a pochi punti dalla seconda, è già un traguardo. La squadra ha tanti ex Serie A, fra cui Dragowski e Swiderski, che ha segnato di recente il suo primo gol. Poi c'è un ex compagno di squadra di Dodo in Ucraina, Tete, che conosce molto bene l'amico brasiliano della Fiorentina”.

“Vincere contro la Fiorentina…”

“Il Pana ha fatto due finestre di mercato molto importanti, in ottica di partite di cartello proprio come questa contro la Fiorentina. Tuttavia, i greci si sono qualificati agli ottavi segnando solo al 94': i playoff sono uno specchio della stagione del Pana. Nessuno può immaginare quale sarà l'andamento della squadra contro una big come la Fiorentina, poiché il Vikingur è stato quasi sempre più avanti nel doppio confronto. L'allenatore comunque ce l'ha il Pana, non è l'ultimo arrivato in Europa: si è affermato e ha grande esperienza alla guida di club che hanno militato nelle coppe europee. Vincere contro la Fiorentina darebbe una boccata d'ossigeno alla stagione del Panathinaikos”.