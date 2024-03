Un Bologna mai così europeo. Ma i rossoblù rischiano di perdere la stella della squadra per... una clausola

La Fiorentina si trova a rincorrere il Bologna da tempo, ma con la vittoria contro la Viola al 'Dall’Ara' i rossoblù sono scappati, fino a un divario di 15 punti. Adesso la squadra di Thiago Motta è in piena zona Champions League e sogna l'Europa, che non conquista da almeno vent'anni. Ma c'è un rischio per il futuro.

Zirkzee torna al Bayern?

Il Bologna potrebbe perdere Joshua Zirkzee in estate. Secondo quanto riportato da Bild, la clausola di recompra che il Bayern Monaco può esercitare non è da 40 milioni di euro, bensì da 20 milioni. Una cifra decisamente più accessibile e inferiore al valore di mercato dell'olandese. L'ultima parola, comunque, spetta al calciatore e al Bologna.