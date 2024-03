Ma quale Bayern Monaco? Il Bologna si tiene stretto il suo fuoriclasse. Zirkzee pronto a rimanere per puntare alla Champions

Il Bologna vuole tenersi stretto il suo fuoriclasse. Secondo quanto riporta La Repubblica, Joshua Zirkzee sarebbe pronto a rimanere a maggior ragione in caso di qualificazione in Europa o addirittura in Champions League.

Ma quale Bayern Monaco?

Anche perché è vero che il Bayern Monaco ha un'opzione per riportarlo alla base pagando 40 milioni, ma l'ultima parola spetta al Bologna e soprattutto al giocatore. Che, per inciso, non ha alcuna intenzione di tornare a Monaco dove al momento non avrebbe alcuna certezza di giocare.

Crescere attraverso i risultati

Il Bologna, dunque, ha deciso di crescere attraverso i risultati sul campo. Zirkzee rimane per andare all'assalto dell'Europa e, una volta conquistata, la sua permanenza sarebbe il primo passo per costruire una squadra sempre più forte.