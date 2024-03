"Commisso, ma che aspetti a rinnovare Italiano? All'Europa League o ci si crede o non ci si crede. Meglio evitare un Gattuso-bis"

Su La Repubblica - Firenze in edicola questa mattina, si legge un commento del giornalista Stefano Cappellini che scrive del possibile rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Il tecnico viola andrà in scadenza a giugno, ma nel suo contratto c'è un'opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione a Champions o Europa League. Questo un estratto di quanto si legge.

‘Non ha senso legare la conferma di Italiano all’approdo in Europa'

“Sarebbe bello se Joe Barone facesse il numero di telefono di Italiano e gli dicesse: “Scusa, Vincenzo, quando passi a discutere il rinnovo? (…) Non ha molto senso legare la conferma di Italiano al raggiungimento dell’Europa. O ci si crede, e non si vede perché smettere, o non ci si crede, e allora però bisogna avere le idee chiare sulle mosse da fare, per evitare che la Viola inciampi in nuovo caso Gattuso, magari senza la fortuna che il rapporto si interrompa prima di cominciare".

‘Occorre già dare uno sguardo al futuro perchè…’

(…) Ciò non toglie che uno sguardo al futuro sia sempre bene darlo. O davvero qualcuno pensa che, se la Fiorentina lascia andare il buon Vincenzo, si troverà subito un altro tecnico capace di fare bene?”