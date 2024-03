Jack, è tutto un altro clima. E così il rinnovo si avvicina

Non era iniziato nel migliore dei modi il 2024 di Giacomo Bonaventura. Una debacle che ha seguito quella della Fiorentina, passata in poche settimane dal quarto posto in classifica alle retrovie per l'Europa. Il mercato aveva lasciato qualche strascico sul centrocampista, tentato dalla Juventus ma blindato dalla società viola.

Sul tavolo un rinnovo…

E sul tavolo un rinnovo che ancora non è arrivato, a differenza di qualche frase sibillina sul tema arrivata dal suo agente Raiola. La partita contro la Lazio, però, sembra aver rimesso le carte al proprio posto anche con Jack, decisivo gioco e con il gol del 2-1. Vincere, si sa, fa bene a tutti.

…che adesso potrebbe arrivare

E così, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, se non ci saranno altri capovolgimenti di fronte, la sensazione è che il rinnovo fino al 2025 possa arrivare, senza aspettare il prolungamento automatico che scatterà al raggiungimento del 70% delle presenze. L'ombra dello svincolo a giugno sembra lontana, ma arrivare all'estate con le cose già in chiaro e una firma comune, sarebbe tutt'altra cosa.