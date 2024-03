Con tutta probabilità Italiano non darà seguito al suo esperimento di formazione vincente messo in campo contro la Lazio per la partita di domani sera contro il Torino, soprattutto per quello che riguarda il centrocampo. O Bonaventura o Beltran, con la scelta che questa volta sembra essere a esclusione.

“Novità” in mediana

Se contro la Lazio, dal primo minuto l'allenatore della Fiorentina aveva schierato entrambi, con l'ex Milan accanto ad Arthur, contro i granata al fianco del brasiliano dovrebbe tornare uno tra Duncan e Mandragora, mentre dietro a Belotti torna il ballottaggio tra i due.

Beltran il più in forma, Bonaventura da centellinare

Beltran al momento è forse il più in forma della squadra e anche contro i biancocelesti il suo apporto è stato fondamentale per la vittoria, nonostante sia rimasto a secco. Bonaventura sembra in ripresa dopo un inizio di anno non scoppiettante, ma c'è da centellinarlo in vista di un calendario tosto. L'ex River Plate al momento è il favorito per una maglia da titolare, oggi la scelta definitiva durante la rifinitura. Lo scrive La Nazione.