A margine della conferenza stampa pre Jagiellonia, l'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Le tre vittorie di fila ci hanno dato fiducia, morale ed energia positiva, nello spogliatoio si respira tutta un'altra aria. Bisogna continuare così, abbiamo messo fuori il muso da una situazione difficile ma non è ancora finita. Servirà aumentare ancora il ritmo e cercare di fare più vittorie possibili nelle prossime partite”.

“Mi sento parte d'una famiglia”

Poi ha aggiunto: “Io cerco di farmi trovare sempre pronto, ogni partita è importante in qualunque competizione. Il dovere dell'attaccante è segnare e, se non ci riesce, fare reparto e aiutare la squadra. Mi sento sempre più parte della Fiorentina, dopo un periodo di ambientamento mi sento come in una famiglia e sto facendo prestazioni che fanno parte del mio repertorio. L'anno scorso ho fatto tante partite importanti e voglio replicare a Firenze, a partire da domani: nonostante il 3-0 da cui ripartiremo, lo Jagiellonia non va sottovalutato e comunque entreremo in campo con la voglia di vincere la partita”.