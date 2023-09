Nzola e Kouame in Coppa d'Africa, Kokorin a Cipro, Jovic al Milan, Cabral al Benfica: ma a gennaio che si fa in attacco?

Ieri è stata resa ufficiale la partecipazione dell'Angola di M'Bala Nzola alla prossima Coppa d'Africa 2024. La nazionale dell'attaccante viola, con il giocatore con tutta probabilità che sarà tra i convocati, sarà dunque impegnata dal 13 gennaio in poi in Costa d'Avorio per la competizione continentale.

Sempre con il se della possibile convocazione, seppur anche per lui molto probabile, in quel periodo la Fiorentina dovrà fare anche a meno di Christian Kouame, ivoriano (con la Costa d'Avorio paese ospitante dunque partecipante di diritto).

Due soluzioni su tre per l'attaccante centrale, dunque, saranno out, con l'unico Beltran che rimarrà a Firenze. Per intendersi: la Coppa d’Africa durerà dal 13 gennaio fino all’11 febbraio, data nella quale si svolgerà la finale. I calciatori, però, dovranno rispondere alle convocazioni una settimana prima, quindi dal 6 gennaio saranno indisponibili in campionato.

E con un Kokorin scappato a Cipro a mercato concluso (in Italia), uno Jovic andato al Milan sul gong finale, un Cabral da tempo ormai in Portogallo, aggiungiamo Munteanu tornato in Romania… La Fiorentina si troverà a gennaio senza punte centrali. Il mercato aprirà il 2 gennaio ed è possibile che la società viola intervenga subito per cercare un'alternativa all'argentino, visto che nemmeno il settore giovanile, fino ad ora, sembra offrire grosse risorse in quel ruolo. Oppure Italiano opterà per le risorse interne, come Nico Gonzalez.