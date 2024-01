Vlahovic fa la voce grossa anche a Lecce e trascina la Juve con un'altra doppietta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' arrivata un'altra doppietta per Dusan Vlahovic, utile a trascinare la Juve nel posticipo sul campo del Lecce: i bianconeri hanno vinto nettamente per 3-0 con due gol dell'ex bomber viola nel corso della ripresa. Bello in particolare il primo, con un sinistro volante sotto l'incrocio. Nel finale poi il tris di Bremer per una vittoria che vale il primato momentaneo per i bianconeri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 52, Inter 51, Milan 45, Fiorentina 34, Atalanta 33, Lazio 33, Bologna 32, Roma 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.