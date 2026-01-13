La caviglia di De Gea, i punti di Comuzzo. Che sia arrivato il momento dell'esordio da titolare per i nuovi?
Stavolta Vanoli ha dato ai suoi giocatori due giorni liberi. Quindi anche quest'oggi la Fiorentina non si allenerà. Comincerà la preparazione alla partita contro il Bologna a partire da domani.
De Gea e Comuzzo
De Gea ha una caviglia gonfia dopo aver preso una bella scarpata da Pulisic contro il Milan. Ma la sua presenza in campo al Dall'Ara non è messa minimamente in discussione.
Altri punti in testa per Comuzzo dopo lo scontro con Pavlovic di domenica. Ormai per il difensore si tratta di una consuetudine, a dire il vero non troppo piacevole.
I nuovi acquisti
Contro il Bologna potrebbe esserci l'esordio da titolare per qualcuno dei nuovi? Per Harrison sarebbe tutto prematuro. Brescianini invece potrebbe già candidarsi tra i titolari. E potrebbe essere arrivato il momento anche di Solomon che ormai il suo processo di ambientamento può dirsi anche concluso.