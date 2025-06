La richiesta precisa fatta da Christensen. E c'è un club che potrebbe accontentarlo...

Con la Fiorentina, Oliver Christensen ha trovato poco, pochissimo spazio. L'ultima stagione si stava tramutando in un calvario per il portiere danese, almeno fino a quando non si è presentata la possibilità di andare in prestito alla Salernitana.

Futuro non delineato

Il club granata gli ha offerto molto minutaggio, che poi gli è valso il ritorno in nazionale danese. Ma le prospettive per lui non sono delineate; non è certo che continuerà alla Salernitana dopo la pausa estiva e dovesse tornare alla Fiorentina, non c'è dubbio che se ne andrà altrove.

Christensen vuole giocare

Una possibile destinazione potrebbe essere quella dell'FC Copenhagen, in patria, che potrebbe anche dargli molto minutaggio: ovvero quello che ha già richiesto apertamente il portiere.