La candidata sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato le parole di Eike Schmidt di ieri, in merito allo stadio Artemio Franchi e al futuro della Fiorentina. Ecco cosa ha detto:

‘Schmidt dice tutto e il contrario di tutto’

“Mi pare che Schmidt continui a dire tutto e il contrario di tutto. Ha fatto parte della Commissione per il progetto del Franchi, descrivendolo come il più bello, e adesso lo contesta. Per altro ha contestato più e più volte i lavoratori della GKN, eppure ieri era alla loro manifestazione”.

“Ci vuole coerenza, invece…”

E aggiunge: “Per chi si candida a voler fare il sindaco di Firenze, i primi requisiti devono essere coerenza, conoscenza e competenza. Mi sembra che, invece, ci sia molta confusione”.