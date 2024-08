Carnasciali: "Kean non è una prima punta, Quarta non si capisce che ruolo abbia... e il centrocampo non è adeguato. Palladino ha ragione"

Daniele Carnasciali, Viola insieme a Batistuta, ha parlato a Radio Bruno dell'inizio di stagione della Fiorentina: “La società si è mossa tardi sul mercato, la rosa è ancora incompleta: concordo con Palladino, la Fiorentina ha ancora bisogno di almeno 3 o 4 giocatori. Kean poi per me non è una prima punta, Sottil non segna molto… ma sicuramente il centrocampo è messo peggio. La difficoltà di questo inizio stagione si è vista tutta con il Puskas, che dopo appena 12 minuti era già avanti di due in casa tua”.

“Il problema principale è che Commisso non è mai riuscito a tenere i suoi migliori, tutti gli anni sono stati venduti i più forti. Gudmundsson e Colpani verranno sicuramente venduti se faranno molto bene in questa stagione. Ma questo non è il modo di fare in una piazza come Firenze: si dovrebbe guardare all'Atalanta, che riesce a tenere alcuni dei suoi big e poi riesce anche a comprarsi giovani italiani come Zaniolo, Bellanova, Brescianini”.

“Passare dalla difesa a quattro a tre non è poi così difficile, ma il problema è che Quarta fa il centrocampista, a volte pure l'attaccante. E con una mediana poco adeguata, poi è ovvio che gli errori come quelli di Kayode si trasformano in gol per gli avversari. Kayode ha sbagliato sì, ma senza regista certi passaggi non arrivano…”.