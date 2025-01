Prosegue la trattativa per Christensen: il Paderborn apre al prestito oneroso, ma avanza una richiesta specifica alla Fiorentina

Nella giornata di ieri abbiamo raccontato della possibilità che Oliver Christensen, ormai fuori dal progetto Fiorentina, possa tornare in Germania. Per lui si è mosso il Paderborn, club di seconda serie in piena lotta per la promozione in Bundesliga, e in queste ore emergono nuovi dettagli sulla trattativa.

La richiesta del Paderborn alla Fiorentina

Come riporta Sky Sport Germania, Fiorentina e Paderborn stanno trattando sulla base di un prestito fino a giugno. Il club tedesco si è reso disponibile a rendere il prestito oneroso ma, al tempo stesso, ha chiesto alla società viola di coprire lo stipendio del portiere fino al termine della stagione. La palla passa dunque alla Fiorentina.