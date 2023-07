Cuadrado non si accontenta dopo l'addio alla Juventus: un club arabo gli offre 8 milioni e lui... ne chiede il doppio!

Come riportato da Gianluca Di Marzio tramite Twitter, Juan Guillermo Cuadrado nelle ultime ore avrebbe ricevuto un'importante offerta dall'Al Shabab. L'ex Fiorentina non sembra però interessato agli 8 milioni messi sul piatto dal club arabo e ha deciso di chiederne praticamente il doppio: Cuadrado vuole 15 milioni. Il classe 1988, ufficializzato il suo addio alla Juventus, non sta quindi perdendo tempo nella ricerca di una squadra che si addica ai suoi gusti e sembra anche avere delle pretese non indifferenti.